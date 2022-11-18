Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:10

23 ноября в Ереване Организация Договора о коллективной безопасности обсудит «меры по оказанию коллективной помощи» Армении. Об этом сообщается в уведомлении, распространенном пресс-службой ОДКБ. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в настоящее время является председателем Совета. Кроме того, в заседании примет участие президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, на встрече «обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период». Также отмечается, что «одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения. Как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности. На повестке дня заседания СКБ имеется ряд документов, касающихся оснащения миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, а также связанных с формированием средств радиационной, химической и биологической защиты». Кроме того, в связи с предстоящей ротацией, с 1 января 2023 года СКБ рассмотрит вопрос о генеральном секретаре ОДКБ. Ереванский саммит ОДКБ пройдет в то время, когда функциональность этого возглавляемого Россией военного блока находится под серьезным вопросом. С одной стороны, это связано с войной в Украине, а с другой – обусловлено событиями, которые произошли на азербайджано-армянской границе во второй половине года.

Как известно, в ходе двухдневных масштабных столкновений, произошедших в середине сентября вдоль азербайджано-армянской границы, Ереван в рамках двустороннего соглашения о союзничестве официально запросил поддержку ОДКБ, в том числе у самой России. Армения утверждала, что боестолкновения переместились на ее территорию, а потому должен сработать соответствующий пункт устава ОДКБ о коллективной военной помощи. Ранее Ереван делал аналогичный запрос во время пограничных столкновений, произошедших весной 2021 года, но тогда получил отказ. В ходе сентябрьских столкновений ОДКБ ответила на обращение Армении замечанием о том, что невозможно подтвердить заявления о переходе азербайджанских войск на территорию Армении, так как границы еще не делимитированы. ОДКБ призвала к урегулированию вопроса путем политических переговоров и ограничилась направлением в Армению своих военных наблюдателей. Мониторинговая миссия ОДКБ провела в приграничных районах несколько дней и вернулась с отчетом о полученных в результате наблюдения сведениях. Однако, несмотря на все усилия со стороны руководства Армении, в результате деятельности миссии какой-либо коллективной поддержки оказано не было, а в своем отчете миссия воздержалась от политической оценки произошедшего. В результате премьер-министр Никол Пашинян и члены его команды стали при каждом удобном случае называть ОДКБ недееспособной организацией. В Ереване были организованы демонстрации с требованием выхода Армении из блока, а в команде Пашиняна и в парламенте страны начались дискуссии по этому поводу. В Ереване представили вопрос так, что на самом деле Армения не хочет выходить из ОДКБ, это сама ОДКБ «выходит» из Армении. Поводом к такого рода риторике стало заявление ОДКБ о том, что границы еще не определены; с точки зрения армянской стороны, таким образом Организация подтвердила, что не определена сама зона ее ответственности. Это означает, что ОДКБ фактически перестает существовать.

На последнем саммите лидеров стран-членов ОДКБ, который проходил в режиме видеоконференции, Пашинян демонстрировал полнейшее разочарование. Президент Беларуси Александр Лукашенко едва не сделал ему выговор, заявив, что ОДКБ не предпримет никаких действий против Азербайджана ни при каких обстоятельствах, поэтому Ереван должен прийти к соглашению с Баку и решить вопрос путем переговоров. Таким образом, Армения полностью разочаровалась в ОДКБ. Но, похоже, Россия не торопится распускать этот блок, а пытается сохранить его и наделить определенными полномочиями. С этой целью в повестку саммита, который пройдет в Ереване, был включен вопрос об «оказании коллективной помощи Армении». Накануне предстоящего саммита Пашинян снова высказался об ОДКБ, но значительно мягче, чем прежде. Он заявил, что на самом деле Армения не пытается втянуть ОДКБ в войну с Азербайджаном; цель Еревана заключается в том, чтобы добиться от организации «четкой политической позиции» относительно происходящего на границе. По мнению руководства Армении, «четкая политическая позиция» должна быть отражена в заявлении о том, что ОДКБ обвиняет Азербайджан в «военной агрессии» против соседней страны.