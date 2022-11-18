Спецоперация в Болгарии: задержали подозреваемых в теракте в Стамбуле

Пятая обвиняемая – женщина из Сирии, которая находилась в лагере для мигрантов в Болгарии. Она уже сотрудничает со следствием, сообщили источники NOVA.

В Болгарии задержали подозреваемых в теракте в Стамбуле. Болгарское агентство NOVA сообщает, что среди задержанных граждане Молдовы, один человек арабского происхождения.

Отмечается, что пятерых обвиняют в содействии исполнителю теракта в Стамбуле. По данным болгарского агентства, один из задержанных, а также разыскиваемое Интерполом за терроризм некое лицо намеревались совершить новые теракты как в Турции, так и в одной из стран Евросоюза.

В болгарской Генпрокуратуре подтвердили эту информацию, но отказались сообщить детали, так как, по их словам, это может поставить под угрозу национальную безопасность.

Напомним, при теракте на улице Истикляль 13 ноября погибли шесть человек, 81 пострадал.