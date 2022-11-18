Проармянский Менендес и его супруга Надин Арсланян под колпаком у федералов

Известный своей ярой проармянской позицией американский сенатор Боб Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и его супруга Надин Арсланян находятся под федеральным расследованием по обвинению в получении подарков и услуг от лиц, которые добивались благосклонности от сенатора, сообщала накануне газета Wall Street Journal.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка вызвала партнеров Арсланян, их попросили предоставить информацию как о Арсланян, так и Менендесе.

Издание отмечает, что это расследование проводится отдельно от расследования в отношении Менендеса, о котором стало известно некоторое время назад. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка тогда отказался от комментариев, как и представители ФБР.

Менендес, который является председателем сенатского комитета по международным отношениям, в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Прокуратура тогда обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков.

Расследование относительно Надин Арсланян датируется, по крайней мере, 2019 годом, когда, согласно данным WSJ, федеральные следователи выдали ордер на обыск имущества бизнесмена из Нью-Джерси Ваэля Ханы, партнера Арсланян, управляющего компанией, которой разрешено сертифицировать экспорт мяса в Египет как халяльный.