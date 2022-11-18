Лаврова не пускают в Польшу на заседание ОБСЕ

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, как и всей российской делегации, запретили въезд в Польшу на сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили зарубежные СМИ.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил Agence France-Presse, что россиянам отказано во въезде в страну.

Помимо министерского заседания ОБСЕ, которое состоится 1-2 декабря в Лодзи, россияне не смогут участвовать и в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной на 24-26 ноября в Варшаве. Во внешнеполитическом ведомстве Польши объяснили отказ в выдаче виз грубым нарушением международного права со стороны РФ.

Россия ответила на это решение письмом в адрес ОБСЕ. Глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что отказ в польских визах для участия в осенней сессии организации связан с тем, что там боятся неудобных выступлений представителей России.