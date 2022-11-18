Азербайджан транспортировал в Европу уже более 18 млрд кубометров газа

С начала коммерческих операций посредством Трансадриатического трубопровода из Азербайджана в Европу транспортировано более 18 млрд кубометров газа, сообщается на твиттер-странице консорциума.

«Еще один этап! С начала коммерческих операций посредством TAP безопасно транспортировано более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию. Мощность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергобезопасность Европы», - говорится в сообщении.