Азербайджан транспортировал в Европу уже более 18 млрд кубометров газа
С начала коммерческих операций посредством Трансадриатического трубопровода из Азербайджана в Европу транспортировано более 18 млрд кубометров газа, сообщается на твиттер-странице консорциума.
«Еще один этап! С начала коммерческих операций посредством TAP безопасно транспортировано более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию. Мощность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергобезопасность Европы», - говорится в сообщении.
Another milestone! Since the start of commercial operations, TAP has safely transported over 18 bcm of #natgas to #Greece, #Bulgaria and #Italy. TAP’s capacity can be doubled in stages to further contribute to Europe's #EnergySecurity. pic.twitter.com/T1WhGImUjj— TAP (@tap_pipeline) November 18, 2022