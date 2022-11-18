В Киеве заявили, что ядерный удар «не остановит» Украину
Ядерный удар «не остановит» ВС Украины от достижения поставленных целей, сказал в интервью Sky News замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.
На вопрос британского журналиста, верит ли он в использование россиянами ядерного оружия, Гаврилов ответил: «Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково – Бог знает какой сценарий – но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы», - заявил Гаврилов.
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