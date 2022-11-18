Лондон предупреждает о «самой серьезной» угрозе от Москвы и Тегерана

Иран и Россия представляют «наиболее серьезную, чем когда-либо прежде», угрозу для Великобритании и глобальной безопасности, написал в своем Twitter глава британского МИД Джеймс Клеверли.

В следующей публикации он дал ссылку на свою речь, с которой выступил на конференции «Манамский диалог» в Бахрейне. Клеверли затронул тему ядерной программы Ирана, которая «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо до этого». Министр пообещал, что Лондон вместе с союзниками будет работать над тем, чтобы «противостоять иранской угрозе, пресечь контрабанду обычных вооружений и не допустить, чтобы страна смогла производить ядерное оружие».

По словам Клеверли, иранское оружие представляет опасность для всего региона. Кроме того, утверждает министр, Тегеран продает беспилотники России, чтобы та использовала их в войне в Украине.