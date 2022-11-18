«Между Россией и Украиной должна быть честная драка»: Пригожин о расстреле российских военных

Близкий к Путину бизнесмен не исключил, что это провокация, причем со стороны американцев, а не украинцев.

«Даже если будут погибать российские пленные, мы не будем поддаваться на провокации», - приводит в соцсети «ВКонтакте» слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По словам российского бизнесмена, украинских пленных не будут карать в ответ, поскольку они не относятся к предателям.

«Украина – сегодняшний событийный враг, а те, кто потворствует врагу, препятствуют усилению и развитию России, они – предатели. Предатель может быть только свой. Поэтому к врагам, безусловно, мы не будем применять никаких карательных мер, и украинские пленные непременно будут возвращаться живыми и невредимыми на свою Родину, даже при условии, если нас будут провоцировать на иное», - цитирует Пригожина пресс-служба.

Кроме того, он сомневается, что украинцы стали бы расстреливать попавших в плен русских, поскольку каждый из них нужен для обмена. Зато «янки на это 100% способны», считает Пригожин.

«Поэтому думаю, что расстрел российских пленных – это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся, а вот если вы почувствуете запах предателя, тогда «кувалда идет к вам». А между Россией и Украиной должна быть честная драка. Но это чисто теоретически, наверняка вы хорошо знаете, что кувалда – не мои методы», - заключил российский бизнесмен.