Между тем ранее в Украине и на Западе много говорили о том, что запасы такого оружия в России истощаются, и это приведет к сокращению обстрелов украинских критических объектов инфраструктуры. Опираясь на оценки экспертов The New York Times публикует четыре версии, почему Россия смогла нанести столь массированный удар.

В тот день Россией по Украине было выпущено около 100 ракет – это был самый массированный удар за время войны.

Первая – Россия закупает ракеты в Северной Корее и Иране. Западная разведка утверждает, что Россия обратилась к КНДР с запросом на поставку боеприпасов. Тегеран уже поставляет Москве беспилотники "Шахед-136", которые она использует как крылатые ракеты. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат недавно заявил, что Иран поставит России и баллистические ракеты.

Вторая версия – Россия может сама пополнять свои арсеналы. Согласно анализу агентства Jane's Defense, Россия, вероятно, сумела заранее накопить запас микрочипов и других компонентов, необходимых для производства высокоточного оружия, пишет NYT. Возможно, эти запасы копились несколько лет. Кроме того, производство ракет могло ускориться еще до войны, а теперь, по информации Jane's, многие российские заводы работают в три смены и без выходных.

Третья – Россия использует больше противовоздушных ракет, экономя крылатые. Российские войска уже применяют ракеты ЗРК С-300 против наземных целей. Это дало повод западным экспертам предположить, что запасы крылатых и баллистических ракет, предназначенных для ударов по земле, сократились.

И четвертая версия – у России изначально имелся большой запас ракет на случай войны с НАТО. Точные размеры российского ракетного арсенала на Западе, вероятно, мало кто знает, если это вообще кому-то известно. Но на Западе полагают, что Москва всерьез опасается того, что война с НАТО может начаться, и сохраняет некий неприкосновенный запас ракет на этот случай. Был ли он распечатан и задействован в ходе удара 15 ноября, неизвестно.