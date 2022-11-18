Немецкие «Гепарды» защищают Украину от иранских «Шахедов»

С начала войны в Украине Германия поставила этой стране 30 зенитных установок (САУ) Gepard, ставших эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136, сообщили в посольстве Германии в Украине.

«На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», - говорится в Twitter посольства.