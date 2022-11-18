Немецкие «Гепарды» защищают Украину от иранских «Шахедов»
С начала войны в Украине Германия поставила этой стране 30 зенитных установок (САУ) Gepard, ставших эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136, сообщили в посольстве Германии в Украине.
«На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», - говорится в Twitter посольства.
На захисті 🇺🇦 неба: з початку повномасштабної війни #Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок (САУ) #Gepard. Gepard став ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136. Його використовують для захисту 🇺🇦 критичної інфраструктури. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yraxPV841H— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 19, 2022