Как «Суфиан» готовил убийство израильского бизнесмена в Грузии

Израильский 9 канал сообщает, что бизнесмена спасла нерешительность киллера, морально не справившегося с приказом "перерезать сионисту горло". Осознав, что не сможет убить таким образом, пакистанец попросил у "заказчиков" огнестрельное оружие. Пока его добывали и передавали, время было потеряно, а сам киллер попал в поле зрения грузинских спецслужб.

Пакистанский киллер, отправленный в Грузию для убийства израильского бизнесмена Ицика Моше, в ходе расследования признал, что у него были две возможности выполнить задание.

15 ноября грузинская разведка заявила, что организатором преступления оказался гражданин Ирана. Непосредственно же исполнителем должен был стать прибывший на территорию Грузии пакистанец. Оружие ему планировала передать группа лиц с двойным гражданством Грузии и Ирана.

По данным местных спецслужб, работа выявленной преступной группировки была хорошо организована. Лица, которые отвечали за подготовку и транспортировку оружия, не контактировали друг с другом. Такая мера затрудняет предотвращение и расследование преступления. Инструкции члены преступной ячейки получали из-за границы.

Позже стало известно, что целью преступников стал президент Грузино-Израильской торговой палаты, учредитель Дома Израиля в Тбилиси Ицик Моше. Задание убрать израильтянина в Тбилиси получил 32-летний гражданин Пакистана Амир Хан. В признательных показаниях наемный убийца заявил, что 14 сентября вылетел из Дубая и без проблем прошел процедуру пограничной проверки в тбилисском международном аэропорту. В явочной квартире в грузинской столице его уже ожидал "заказчик", пока в интересах следствия называемый "Суфианом" – это 45-летний иранец. По приказу "Суфиана" Амир Хан начал ежедневно следить за Ициком Моше. Вместе с иранским куратором они изучили каждый шаг израильского бизнесмена, а также подыскивали подходящее место и время для нападения.

"У меня было два шанса это сделать, но не буду скрывать, я не смог убить человека ножом, - заявил на допросе Амир Хан. – Я сказал об этом "Суфиану", и он раздобыл мне пистолет".

Также известно, среди причастных к сорванному покушению есть женщина. Она помогала террористам собирать разведывательную информацию. Согласно полученным инструкциям, Амир Хан должен был выполнить задание к 7 ноября.

Самого Ицика Моше на допрос следователи пока не вызывали. О готовящемся на него покушении он узнал от президента Израиля Ицхака Герцога, который первым позвонил ему, узнав о раскрытом в Грузии заговоре против влиятельного израильтянина.