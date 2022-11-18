В Украину с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский. Это первый визит нового главы британского правительства в столицу Украины.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", – заявил Зеленский.

Подробностей переговоров украинского президента и британского премьера пока нет.