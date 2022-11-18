Директор ФИФА совершил каминг-аут в Катаре

Брайан Суонсон, директор ФИФА по связям с общественностью, в преддверии старта чемпионата мира 2022 года в Катаре признался в своей гомосексуальности.

«Я читал много критики от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать здесь, публично, что как гей я чувствую себя здесь комфортно, я чувствую себя желанным гостем», - сказал Суонсон, который вел пресс-конференцию президента ФИФА Джанни Инфантино в Катаре.