Директор ФИФА совершил каминг-аут в Катаре
Брайан Суонсон, директор ФИФА по связям с общественностью, в преддверии старта чемпионата мира 2022 года в Катаре признался в своей гомосексуальности.
«Я читал много критики от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать здесь, публично, что как гей я чувствую себя здесь комфортно, я чувствую себя желанным гостем», - сказал Суонсон, который вел пресс-конференцию президента ФИФА Джанни Инфантино в Катаре.
«Я верю, что на этом чемпионате мира будут рады всем. То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Мы говорили об этом со многими людьми. Я смело могу сказать: мы заботимся обо всех, мы инклюзивное юридическое лицо, у нас много коллег-геев. Я уважаю разные мнения. Но я также знаю, за что мы выступаем», - добавил Суонсон.
В оргкомитете ранее заявляли, что в Катаре рады всем, независимо от их сексуальной ориентации или происхождения, но при этом предостерегли от публичных проявлений привязанности.