В России взорвался газопровод

В городе Всеволожск (Ленинградская область) начался пожар после взрыва на газопроводе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», — сказал губернатор.

По его словам, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются, добавил он.