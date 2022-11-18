Медведев «устал от Зеленского и Киева»

«Все сильно устали от Киева», в особенности от президента Украины Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, украинский лидер «нагнетает страсти» и «ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии».

«От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии», - пишет Медведев.

По мнению Медведева, «США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры».