Украинцев призвали покинуть страну до зимы

Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, заявил в интервью BBC глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее правительство Украины заявило, что недавние удары российских ракет вывели из строя почти половину энергетической сети страны.

Тимченко предупредил, что очередная массированная атака может вывести из строя всю систему. Он сказал, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", - сказал он.