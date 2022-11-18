Баку ответил на антиазербайджанскую провокацию

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что во время подготовки этого саммита при непосредственной поддержке Франции в первоначальные тексты Джербской декларации, являющейся итоговым документом саммита, и проекта резолюции, посвященной кризисным ситуациям во франкоязычном регионе, были включены односторонние, предвзятые и искаженные, провокационные заявления против Азербайджана и были представлены на обсуждение государств-членов.

На заседании в рамках проходящего в тунисском городе Джерба саммита Международной организации франкофонии министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал провокационное заявление о якобы позиции против Азербайджана членов организации. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В результате вмешательства ряда государств-членов в ходе обсуждения проектов документов из текстов были изъяты высказывания против Азербайджана, также не было допущено включения в проекты документов каких-либо высказываний, непосредственно направленных против Азербайджана. Тем не менее, в окончательном варианте документа все еще есть элементы, не относящиеся к мандату Организации и дающие возможность использовать инструменты политической пропаганды Армении», - говорится в заявлении МИД.

Также в документе подчеркивается, что «в процессе согласования документов Франция предприняла дополнительное политическое давление и шаги сдерживания вне дипломатической практики в отношении стран, возражавших против односторонних, предвзятых и искаженных положений против Азербайджана. Несмотря на это давление, во время министерского заседания государств-членов Международной организации франкоязычных стран 18 ноября 2022 г. некоторые государства-члены вновь взяли слово и заявили, что возражают против соответствующих пунктов проекта резолюции и не согласны принятию документа. Тем не менее, проигнорировав возражения, было заявлено, что проект документа одобрен для внесения на саммит. Это является нарушением процедуры принятия решений и игнорированием позиции государств-членов. В результате представители, протестующие против решения, покинули конференц-зал».

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что «принятие шагов, беспрецедентных на международных многосторонних площадках, грубое нарушение процессуальных норм еще раз продемонстрировали, что Международная организация франкоязычных стран является политическим инструментом Франции для оказания давления на другие страны, что, несомненно, серьезно повредит его репутации как культурного учреждения».

«Мы считаем документы, которые будут приняты на Саммите Международной организации франкоязычных стран в результате такой подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и неактуальными.

Азербайджанская сторона выражает признательность всем государствам, продемонстрировавшим в процессе обсуждения документов Саммита позицию, основанную на нормах и принципах международного права», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.