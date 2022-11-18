В пресс-службе министерства сообщили, что в ходе проверок выявляются сооружения с нарушением требований правил пожарной безопасности. Так, в ряде случаев проектные документы не были согласованы с соответствующими контролирующими органами, либо строительные работы велись не по назначению или с последующим изменением назначения, электроприборы не соответствовали требованиям законодательства, выявлено несоблюдение правил техники безопасности, другие серьезные нарушения правил.

Принимая во внимание вышеизложенное, Службой принимаются необходимые меры в соответствии с законодательством, в том числе приостановка строительных работ, в целях устранения нарушений правил пожарной безопасности, отметили в ведомстве.

МЧС еще раз призывает физических и юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность, строго соблюдать правила пожарной безопасности на всех этапах строительных работ и напоминает, что в отношении объектов, допускающих нарушения, будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством.