Шольц публично обратился к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц публично призвал президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины и положить конец войне. Заявление канцлера приводит Spiegel.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором. "Никто не имеет права присваивать чужую территорию", - добавил канцлер.