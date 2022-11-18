В Пентагоне знают цель массированных ударов России по Украине

Россия прибегает к массированным ракетным ударам по Украине с целью истощения и ослабления украинских средств противовоздушной обороны. Москва надеется, что сможет достичь доминирования в небе. Об этом заявил главный политический советник Пентагона Колин Каль во время поездки на Ближний Восток, пишет Reuters.

«Мы знаем, что есть российская теория победы, и мы стремимся сделать так, чтобы она не сработала, обеспечив украинцам то, что им нужно для поддержания жизнеспособности их ПВО. Я думаю, что одна из вещей, которая, вероятно, больше всего удивила россиян, – это то, насколько устойчива была украинская система ПВО с начала этого конфликта. Это в основном связано с изобретательностью и сообразительностью самих украинцев в поддержании жизнеспособности своих систем ПВО. Но также и потому, что Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры оказали огромную поддержку», - сказал Каль.