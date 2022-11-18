США запускают крупнейший экспортный завод СПГ

Американская компания по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует перезапустить в середине декабря свой экспортный завод в Техасе, который был закрыт на шесть месяцев после пожара. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Freeport LNG – второй по величине завод по экспорту американского СПГ – закрылся в июне после взрыва и пожара, который, по словам экспертов, стал результатом человеческой ошибки, неадекватных процедур эксплуатации и других факторов.

Пресс-служба указывает, что Freeport LNG примерно на 90% завершила работы по реконструкции после пожара, необходимые для начала эксплуатации, включая использование всех трех линий сжижения, двух резервуаров для хранения СПГ и одного причала. Все работы должны быть завершены к концу ноября.