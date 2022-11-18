На планы ВСУ может повлиять «черный лебедь»: в Украине дали прогноз об окончании войны
Война с Россией закончится весной 2023 года. Такой прогноз в интервью Sky News дал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, отметив, что он против заморозки военных действий.
По словам Гаврилова, внутри украинского общества есть консенсус, что надо идти до конца. Украина продолжит наступать зимой. Любое промедление или заморозка конфликта способствует продолжению войны против существования Украины как нации. В паузе заинтересована Россия, считает украинский генерал-майор в отставке, она нужна российской армии, чтобы подвезти резервы.
Кроме того, Гаврилов назвал условия мирных переговоров с Кремлем. Они возможны только после вывода российских войск с территории Украины, включая Крым, сказал он.
Гаврилов не исключил, что на планы ВСУ может повлиять «черный лебедь» – какой-то непредсказуемый поворот в войне, который изменит ее течение. «Я думаю, что Россия может столкнуться с «черным лебедем» внутри России, и это может способствовать нашему успеху с Крымом», - сказал Гаврилов.
64-летний генерал-майор Владимир Гаврилов был назначен замминистра обороны 28 января этого года. Ранее он работал помощником гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт» и возглавлял Военно-дипломатическую академию.