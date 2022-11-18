В Кишиневе подтвердили: граждане Молдовы причастны к теракту в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле.

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Внешнеполитическое ведомство Молдовы заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны террористическая Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление. Ранее болгарские СМИ сообщили, что после теракта полицией Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых, среди которых есть граждане Молдовы, а также лица арабского происхождения.