Иран поможет России создавать беспилотники для войны с Украиной
Москва подписала соглашение с Тегераном, согласно которому Иран наладит производство атакующих беспилотников на российской территории. Так сообщили западные разведисточники изданию Washington Post.
Реализация соглашения начнется уже в ближайшие месяцы. По мнению источников в западной разведке, Россия использовала около 400 беспилотников иранского производства в ходе войны с Украиной.
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