Украина начинает эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей обновлено
Начинается добровольная эвакуация с освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей, заявили вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Укринформ.
«Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т.д.», - сказала Верещук.
В свою очередь Виталий Ким отметил, что в освобожденных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где для них подготовлены места для проживания.
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Украинские власти готовят эвакуацию населения из освобожденного Херсона, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишут украинские СМИ.
Она отметила, что это коснется уязвимых категорий граждан, в частности, пожилых людей. Обязательную всеобщую эвакуацию проводить пока не будут, но многие жители, с которыми уже говорила побывавшая в Херсоне Верещук, выразили желание уехать.
«Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение», - заявила украинский вице-премьер, добавив, что «многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов. Там есть много пожилых людей, которые сами не справятся. Им нужно помочь эвакуироваться».