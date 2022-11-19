Начинается добровольная эвакуация с освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей, заявили вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Укринформ.

«Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т.д.», - сказала Верещук.

В свою очередь Виталий Ким отметил, что в освобожденных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где для них подготовлены места для проживания.