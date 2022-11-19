Пентагон: итог войны в Украине станет решающим для мира

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - сказал шеф Пентагона.

Остин также заявил, что НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет угрозы. "Мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", - утверждает глава Пентагона.

Остин добавил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону альянса.