Зеленский анонсирует «значительные события»

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сказал в видеообращении в субботу, 19 ноября, его заявления цитируют украинские СМИ.

«Провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой...», - сказал президент Украины.

По его словам, обсуждались бои в Донецкой области. Президент Украины уверяет, что делается все, чтобы помочь ВСУ выдерживать атаки россиян.

«Готовим значительные международные события – уже в ближайшее время. Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, привлекаем», - добавил Зеленский.