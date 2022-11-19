Шеф Пентагона: коллеги Путина по всему миру наблюдают...

Российское вторжение поставило под угрозу принципы нераспространения ядерного оружия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, находящийся с визитом в Канаде, слова которого приводит BBC.

По словам Остина, "вторжение России дает нам представление о том возможном мире тирании и хаоса, в котором никто из нас не хотел бы жить. Кроме того, это приглашение в будущее – все более нестабильное будущее, над которым нависнет тень ядерного распространения".

"Другие автократы, коллеги Путина, наблюдают. И вполне могут прийти к выводу, что приобретение ядерного оружия и для них может стать лицензией на охоту", - сказал Остин.

"У войны еще есть правила. И если крупная держава может их нарушать, то и остальных это толкнет на нарушение международного права и норм", - ответил глава Пентагона на вопрос о действиях России на поле боя, добавив, что "Россия не просто ведет агрессивную войну – она намеренно бьет по гражданским целям, без всякого смысла с военной точки зрения... Это зверства".