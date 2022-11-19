Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 19 ноября 2022, 23:52

Под давлением администрации США Израиль недавно согласился финансировать «стратегические материалы» на миллионы долларов, чтобы внести свой вклад в украинские военные усилия, сообщает Haaretz. Израильтяне не были бы израильтянами, если бы не устраивали торг по каждому поводу. Американцы настаивали на том, чтобы Иерусалим поставил Киеву зенитные батареи. Однако, как сообщает Haaretz, после переговоров между двумя правительствами и обсуждений лидеров Израиля и органов безопасности было решено вместо этого финансировать некие «стратегические материалы». В результате этого, платеж на сумму в несколько миллионов долларов был переведен государству-члену НАТО, которое глубоко вовлечено в поставки военной техники в Украину. Которое эти материалы и закупило, после чего и отправило их в Украину.

Вероятнее всего речь идет о Великобритании. Что же касается «стратегических материалов», то речь, скорее всего, идет о системах вооружений, содержащих израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнем. Если это соответствует действительности, а пока сомневаться в данной информации причин нет – то перед нами налицо разворот на 180 градусов в осторожной политике Израиля в отношении российско-украинского конфликта. И – весьма печальные новости для Кремля. Иерусалим долгое время отклонял настойчивые требования Киева предоставить ему системы израильского «Железного купола» для отражения ракетных атак Москвы. По сути, сделать то, что израильтяне сделали для Азербайджана в 2020 году, когда эта система позволила свести угрозы армянских ударов российскими ракетами по азербайджанским городам фактически к нулю. Еврейское государство делало все, чтобы избежать таких поставок. Причем, премьер Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц были, в принципе, не против, а вот оппозиция во главе с Беньямином Нетаньяху категорически с этим не соглашалась. Приводя при этом вполне здравые аргументы о том, что на полях сражений всегда существует риск, что новейшее оружие может оказаться в руках противника. Который если и не сможет его скопировать, то, как минимум, может подобрать ключи к его противодействию.

Вопрос, подозреваю, так бы и остался в подвешенном состоянии, а политики Израиля футболили бы его от стороны к стороне. Но все решил Тегеран, когда заключил с Москвой сделку о поставке России своих дронов-камикадзе, которые, как всем известно, являются «папами» и ракет ХАМАС, и ударных БПЛА йеменских хуситов, и аналогичных комплексов движения «Хезболла». У израильтян, подозреваю, в этот момент проснулся спортивный интерес. Новейшие иранские разработки, применяемые масштабно, к тому же – на территории третьей страны, против израильских систем ПВО – это уникальный шанс еще раз проверить надежность систем обороны Израиля. Примерно так же было в начале 2000-х годов, когда греческий Кипр получил передовые по тем временам российские С-300. Поэтому вполне естественно, что израильские элиты, как и тогда, так и сейчас, решили принять этот вызов. Чему в немалой степени способствовало и другое обстоятельство. И у Яира Лапида, и у Беньямина Нетаньяху были определенные договоренности с Москвой в отношении российского присутствия в Сирии и прикрытия теми же комплексами С-300 сирийского неба.