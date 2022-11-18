Генштаб Украины: Россия стягивает войска в Луганск

В Луганске увеличивается количество войск России, сообщил Генштаб ВС Украины.

"В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск... Противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Генштаб также сообщил о завершении военных учений подразделения 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ, которые проходили на территории Брестской области Беларуси.