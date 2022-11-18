США и Канада заявили о долгосрочной помощи Украине

Министры обороны США Ллойд Остин и Анита Ананд заверили, что их страны будут оказывать Украине военную помощь на долгосрочной основе, говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона бригадным генералом ВВС США Патриком Райдером.

Как уточнил Райдер, Остин и Ананд "обсудили публикацию... Стратегии национальной обороны США", сотрудничество в противодействии России, "модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД)".

Остин и Ананд также "подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пообещав продолжать оказывать помощь с целью укрепления безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".