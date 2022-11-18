США отправят сотню беспилотных кораблей в Персидский залив
Оперативная группа под командованием США отправит более 100 беспилотных кораблей и катеров в стратегические воды Персидского залива к следующему году, сообщили израильские СМИ со ссылкой на главу CENTCOM Майкла Куриллу.
По его словам, таким образом США хотят предотвратить морские угрозы со стороны Ирана.
По словам Куриллы, решено, что в следующем году оперативная группа под командованием США соберет флот из более чем 100 беспилотных надводных и подводных кораблей, чтобы защищать безопасность судоходства в Заливе.
Оперативная группа 59 создана в сентябре прошлого года в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США.