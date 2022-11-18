Мундиаль в Катаре: самый дорогой в истории. На что потратили $220 млрд

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20 ноября впервые в истории в стране Ближнего Востока — Катаре начинается чемпионат мира по футболу. Этот мундиаль стал самым дорогим в истории. РБК в статье, посвященной главному спортивному событию года, пишет, что точно оценить, во сколько обошлось проведение катарского мундиаля, сложно. Front Office Sports, американская консалтинговая компания, специализирующаяся на финансировании спортивных мероприятий, оценивает затраты в $220 млрд. Примерно ту же сумму называет глава оргкомитета Хасан аль-Тавади. Если эта оценка верна, то ЧМ в Катаре станет не просто самым дорогим, а превзойдет по стоимости все предыдущие чемпионаты вместе взятые.

В действительности затрат, связанных непосредственно с футболом, не так много. В первом варианте заявки Катара расходы на возведение новых стадионов оценивались в $4 млрд. С течением времени они выросли и составили по меньшей мере $6,5 млрд. Рекордный по стоимости чемпионат должен принести рекордные доходы. Источник Axios, близкий к ФИФА, сообщил, что федерация ожидает получить порядка $6,4 млрд. Власти эмирата же оценивают, что приток туристов принесет экономике порядка $17 млрд. Это намного меньше затрат, понесенных на строительство инфраструктуры.

Помимо стадионов в эмирате возвели гостиницы и транспортные системы – метрополитен и автомобильную магистраль протяженностью 800 км. В допандемийные годы Катар ежегодно посещали порядка 1,8-2,1 млн туристов в год. Теперь же стране предстоит принять 1,2 млн человек менее чем за месяц. Есть проблемы с размещением в Катаре болельщиков. Значительная часть открытых отелей в Дохе и окрестностях на время чемпионата будет занята чиновниками ФИФА, официальными лицами, приглашенными гостями, самими футболистами и персоналом сборных. Еще на старте подготовки к мировому первенству организаторы, ждавшие прибытия более миллиона гостей, анонсировали к 2022 году открытие лишь 90 тыс. номеров в отелях, чего катастрофически недостаточно для размещения всех прибывших. Чтобы удовлетворить спрос на жилье для туристов, Катару пришлось пойти на экстравагантные меры. Например, для посетителей чемпионата зарезервированы три круизных лайнера, принадлежащих MSC Cruises: четырехзвездочные MSC Poesia и MSC Opera и пятизвездочный MSC World Europa. Самая простая каюта без иллюминатора обойдется минимум в $179 за ночь. MSC World Europa, самый роскошный из лайнеров, состоит из 22 палуб и способен вместить 6762 пассажира в 2626 каютах. Цены на номера стартуют от $220 за ночь, причем они меняются в зависимости от дня чемпионата.

Для тех, у кого нет денег на люксовый лайнер и кому не хватило мест в отелях, организаторы предложили максимально скромные варианты размещения. В окрестностях Дохи появились три деревни для фанатов, в которых можно забронировать, например, временный домик из грузового контейнера. Стоимость размещения в таком домике начинается от $207. Во всех деревнях организованы общие зоны на открытом воздухе, где болельщики могут собираться и смотреть матчи чемпионата мира на огромных дисплеях. На пляже Фаркиа примерно в 40 км к северу от Дохи организаторы разбили гигантский палаточный лагерь: около тысячи палаток, которые способны вместить порядка 3,6 тыс. гостей. Еще 1,8 тыс. шатров появились на «острове развлечений» Кетайфан. В палатках есть кондиционеры, ванные комнаты и зоны для готовки. Как и все в Катаре, стоит такое размещение недешево – более $400 за ночь. Даже самые обычные палатки без удобств обойдутся туристам в $100.

Но все равно Катар не способен вместить всех, кто прибудет на чемпионат. На помощь ему придут Объединенные Арабские эмираты. По оценке Спортивного совета Дубая, в город может прибыть около миллиона болельщиков – почти столько же, сколько примет страна-организатор. Понаблюдать за матчами они смогут в специально организованных фан-зонах. Основой строительства в Катаре к мундиалю стали высотные отели, которые образовали новые города. Таким, например, стал город Лусаил, на который ушла львиная доля потраченных миллиардов. Лусаил стал первым городом, возведенным с нуля с учетом требований экологической безопасности и устойчивого развития. Например, в нем организована централизованная система охлаждения зданий. Вместо традиционного кондиционирования там используется сеть подземных тоннелей с прохладной водой длиной 175 км. Как обещают строители, такое решение позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 65 млн тонн в год. Дождевая вода в городе используется для орошения зеленых пространств. Береговая линия прикрыта искусственным рифом длиной 27 км. Чтобы связать Лусаил с Дохой, была построена система легкого метро (LRT), соединенная с метро столицы Катара. Она включает 28 станций на трех ветках.

Все проекты, реализованные в Катаре, созданы с привлечением новейших технологий, в соответствии с принципами экологичности и углеродной нейтральности. Чтобы нейтрализовать углеродный след турнира, организаторы, например, использовали солнечные батареи для питания систем кондиционирования воздуха на стадионах. Для газонов стадионов, а также озеленения прилегающих территорий, в пустыне разбит один из крупнейших в мире питомников. Еще один мегапроект эмирата, который увидят гости чемпионата, – искусственный остров «Жемчужина Катара» (The Pearl Qatar) с береговой линией длиной 32 км. Название остров получил в честь древнего промысла, которым жил Катар до открытия нефтегазовых месторождений – его создали на том месте, где раньше ныряльщики поднимали со дна моря жемчуг. Остров иногда описывают как «Арабскую Ривьеру».