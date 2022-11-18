В одном из недавних интервью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о перспективах нормализации отношений с Сирией и Египтом, дал развернутый ответ:

По сообщению источников в Анкаре, Башар Асад положительно ответил на призыв к примирению.

«В политике не может быть вечной горечи и вечных обид. Когда придет время, мы сможем сесть, все обсудить и восстановить связи. В настоящее время Турция изучает возможности нормализации со странами, с которыми у нее не очень хорошие отношения. В частности, после президентских выборов в следующем году мы сможем исправить эту ситуацию и восстановить отношения».

Судя по информации со ссылкой на сирийские источники, опубликованной 18 ноября пророссийской газетой Aydınlıq, Башар Асад провел закрытую встречу с представителями сирийской интеллигенции, на которой его неоднократно спрашивали об отношении к призыву Эрдогана примириться с Сирией.

В ответ Асад заявил, что нормализация отношений между Турцией и Сирией важна как противовес «империалистической интервенции», осуществляемой в регионе.

Башар Асад также подчеркнул, что Дамаск поддерживает идею переговоров с Анкарой.

«Мы попытаемся перевести сотрудничество между нашими разведывательными структурами, которое продолжается уже некоторое время, в политическую плоскость», - отметил, в частности, президент Сирии.