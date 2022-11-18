Что ответил Асад на призыв Эрдогана к примирению? главное на этот час
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз призвал президента Сирии Башара Асада «открыть новую страницу сирийско-турецких отношений».
По сообщению источников в Анкаре, Башар Асад положительно ответил на призыв к примирению.
В одном из недавних интервью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о перспективах нормализации отношений с Сирией и Египтом, дал развернутый ответ:
«В политике не может быть вечной горечи и вечных обид. Когда придет время, мы сможем сесть, все обсудить и восстановить связи. В настоящее время Турция изучает возможности нормализации со странами, с которыми у нее не очень хорошие отношения. В частности, после президентских выборов в следующем году мы сможем исправить эту ситуацию и восстановить отношения».
Судя по информации со ссылкой на сирийские источники, опубликованной 18 ноября пророссийской газетой Aydınlıq, Башар Асад провел закрытую встречу с представителями сирийской интеллигенции, на которой его неоднократно спрашивали об отношении к призыву Эрдогана примириться с Сирией.
В ответ Асад заявил, что нормализация отношений между Турцией и Сирией важна как противовес «империалистической интервенции», осуществляемой в регионе.
Башар Асад также подчеркнул, что Дамаск поддерживает идею переговоров с Анкарой.
«Мы попытаемся перевести сотрудничество между нашими разведывательными структурами, которое продолжается уже некоторое время, в политическую плоскость», - отметил, в частности, президент Сирии.
Следует отметить, что соглашение с режимом Башара Асада как никогда актуально сегодня для правящей партии Турции. В настоящее время ведущие политические силы Турции критикуют Эрдогана за то, что он позволил миллионам сирийцев поселиться в стране и жить в ней за счет турецких налогоплательщиков. На эти упреки накладываются заявления оппозиции, угрожающей в случае победы на выборах отправить всех беженцев обратно в Сирию.
Эрдоган реально осознает, что осевшие в Турции несколько миллионов сирийских беженцев стали для него серьезной головной болью, а потому пытается восстановить отношения с режимом Асада, чтобы избавиться от них в рамках «цивилизованного консенсуса».
Взамен Турция готова прекратить поддержку и распустить оппозиционные Башару Асаду вооруженные формирования на севере Сирии.