«За последние десятилетия Израиль и Азербайджан создали богатую историю взаимовыгодного сотрудничества по многим направлениям, - отметил политолог. – Тем не менее, решение страны с преимущественно мусульманским шиитским населением публично заявить о своем отношении к Израилю и реализации дипломатических отношений на уровне послов – это очень серьезный, ответственный и смелый шаг, вызывающий у прогрессивной мировой общественности искреннее уважение к Азербайджану».

«Решение Азербайджана об открытии посольства в Израиле имеет принципиально важное политическое значение для установления мира в регионе Ближнего Востока» , - сказал в интервью haqqin.az Цви Маген, известный израильский политолог и экс-посол Израиля в России.

По словам Цви Магена, Израиль всегда был открыт к дружбе и взаимовыгодному сотрудничеству с государствами исламского мира и, как следствие, немало сделал в этом направлении за последние годы.

«В этом плане, решение Азербайджана, несомненно, послужит ориентиром и стимулом для целого ряда мусульманских стран, которые уже давно обдумывают шаги по сближению с Еврейским государством, но пока окончательно не определились с этим решением», - подчеркнул израильский политолог.

Цви Маген убежден, что восстановление отношений Израиля с государствами исламского мира является ключевым фактором, способным превратить Ближний Восток и Центральную Азию в регионы социально-политической стабильности и экономического процветания.

«В этом контексте официальное открытие посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль не только еще больше расширит многосторонние стратегические связи между нашими странами, но и послужит созданию атмосферы политической стабильности, добрососедства и процветания в регионе Ближнего Востока. Поэтому хочется от всей души поздравить азербайджанский и израильский народы с этим знаменательным событием!» - сказал Цви Маген.