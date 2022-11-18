CNN: Путин становится все более изолирован в мире

Так, российский президент отказался присутствовать на каких-либо встречах в Азии и подвергся жесткому осуждению за войну в Украине, недовольство которой в мире, судя по всему, возросло, отмечает телеканал.

Три крупных саммита мировых лидеров показали одну вещь: на мировой арене президент РФ Владимир Путин отодвинут на второй план, пишет CNN, анализируя события уходящей недели.

Прошедшая неделя показала, что Путин становится все более изолированным, не желает встречаться с лидерами других стран на крупных саммитах.

CNN цитирует старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Габуева, считающего, что среди причин этого - боязнь возможных политических маневров против Путина, если он покинет российскую столицу, одержимость личной безопасностью и желание избежать сцен конфронтации.

Даже среди стран, которые не заняли жесткой линии в отношении России, по некоторым признакам, терпение кончается, отмечает американский телеканал, если не в отношении самой России, то поводу тех последствий, которые несет развязанная Россией война: проблемы с энергоносителями и продовольственной безопасностью, растущая инфляция сильно бьют по экономике стран во всем мире.