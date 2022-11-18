«Время расплаты»: Турции бомбит позиции PKK в Сирии и Ираке
Авиация турецких вооруженных сил бомбит позиции террористической организации PKK/PYD/YPG в Сирии и Ираке, сообщают турецкие СМИ.
В твиттер-странице Министерства национальной обороны Турции появилась публикация: «Время расплаты! Пришло время негодяям ответить за предательские нападения!»
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
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