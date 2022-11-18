«Время расплаты»: Турции бомбит позиции PKK в Сирии и Ираке

Авиация турецких вооруженных сил бомбит позиции террористической организации PKK/PYD/YPG в Сирии и Ираке, сообщают турецкие СМИ.

В твиттер-странице Министерства национальной обороны Турции появилась публикация: «Время расплаты! Пришло время негодяям ответить за предательские нападения!»