Haqqin . az неоднократно писал о сложившейся в сфере внутригородских, так и в сфере междугородних пассажирских перевозок довольно сложной ситуации. Причем среди наиболее актуальных проблем – не только регулярность перевозок, но и качество услуг, в частности, автовокзалов.

- Как известно, указом президента Ильхама Алиева утвержден устав Агентства наземного транспорта Азербайджана. Какие же реформы предусмотрены Агентством, созданным указом главы государства в октябре прошлого года?

- Агентство наземного транспорта будет регулировать, в принципе, весь спектр сегментов автомобильного транспорта, то есть сами перевозки и инфраструктуру автомобильного транспорта. Речь идет о пассажирских и грузовых перевозках автомобильным транспортом в международном, внутригородском и междугороднем сообщении, а также услуги такси. Мы считаем, что реформы должны затрагивать весь сектор автомобильных перевозок, и это касается, в первую очередь, пассажирских перевозок. В последние годы сложилась достаточно сложная ситуация как в сфере внутригородских, так и в сфере междугородних пассажирских перевозок. Это касается регулярности перевозок, качества услуг, а также услуг, предоставляемых населению автовокзалами. Система автовокзалов, по сути, после пандемии пришла в состояние почти полной дисфункции из-за небывалого роста нелегальных перевозок.

Наши граждане бывают за рубежом и видят, насколько развиты автомобильные перевозки в других странах. Действительно, насколько услуги нашего пассажирского транспорта сравнимы со стандартами нынешнего этапа развития автомобильного транспорта в мире?

Хочу отметить, что международные пассажирские перевозки пока не осуществляются в связи с ситуацией с коронавирусом.

В части грузовых перевозок остро стоит вопрос, связанный с весовыми и габаритными параметрами перевозимых грузов и их влияния на состояние дорог. Существует необходимость увеличения парка транспортных средств, наращивания доли наших перевозчиков на международных рынках и, как следствие, роста экспорта услуг отрасли.

Наша цель, помимо всего этого, улучшение безопасности перевозок, а также осуществление цифровой трансформации отрасли.

- Если посмотреть на статистику, за последний год международные грузоперевозки значительно выросли. За первые 8 месяцев текущего года в полтора раза увеличились транзитные перевозки через Азербайджан, и это касается всех видов транспорта. Наблюдается ли схожая картина в сфере автомобильных перевозок?

- В автомобильном транспорте наблюдается рост и в транзитных перевозках, и в перевозках экспортных, импортных грузов. Транзитные перевозки осуществляются в основном иностранными перевозчиками, которые пользуются нашей территорией и инфраструктурой за определенную плату, и тут наблюдается достаточно высокий рост. В настоящее время в стране проводятся работы по улучшению инфраструктуры для обслуживания этого транзита, и это, в первую очередь, происходит на контрольно-пропускных пунктах, чтобы снизить время прохождения транспортных средств через границы с соседними странами. Что касается нашего собственного подвижного состава, то здесь наблюдается трехкратное увеличение автомобилей, участвующих в международных перевозках, и парк этих грузовых автомобилей достиг отметки 8 тысяч единиц.

Это произошло за счет импорта подвижного состава, переключения с внутренних перевозок на международные, а также обратного ввода в строй подвижного состава, который ранее не эксплуатировался. Число предприятий, работающих в сфере международных автомобильных перевозок, выросло в три раза и достигло 206. Налицо серьезный уровень прозрачности в этом сегменте, и этот процесс будет продолжаться.

Необходимо отметить, что наблюдается достаточно высокий рост и доли азербайджанских перевозчиков на международных рынках. Это стало возможным благодаря тому, что начиная с прошлого года со стороны Министерства цифрового развития и транспорта, а также Агентства наземного транспорта Азербайджана применен новый прозрачный метод к распределению квот для международных перевозок и новый подход к их обмену с другими государствами.

Распределение квот на данный момент происходит на основании рыночных долей перевозчиков, что создает справедливую среду для функционирования национальных перевозчиков, основу для притока нового капитала и расширения парка. Международная конкурентоспособность наших перевозчиков достаточно высокая, но она должна возрастать, чтобы их доля на международных рынках продолжала увеличиваться. Сегодня мы уже приближаемся к паритету рыночных долей с основными странами-партнерами по перевозкам. Если 3-4 года назад в Азербайджане ездили автомобили в основном с иностранными номерами, то сегодня все чаще встречаются автомобили с азербайджанскими номерами, и это наглядный пример увеличения нашего парка и расширения нашего участия в международных перевозках.

- В начале этого месяца президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к Дополнительному протоколу «Об электронной товарно-транспортной накладной (CMR)» к Конвенции о договоре международной перевозки грузов. В чем суть этого протокола?

- Давайте сначала дадим разъяснение понятию CMR, как и где оно применяется. Итак, Азербайджан присоединился к Конвенции о договоре международной перевозки грузов 11 февраля 2000 года. Основная суть Конвенции заключается в применении единых правил к договорам международной перевозки грузов автомобильным транспортом, особенно к транспортной накладной, необходимой для такой перевозки. В настоящее время в соответствии с требованиями Конвенции накладная CMR применяется при международных перевозках грузов автомобильным транспортом. Дополнительный протокол «Об электронной товарно-транспортной накладной» к Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом вступил в силу в июне 2011 года. Основная суть Дополнительного протокола заключается в создании возможности для составления товарно-транспортной накладной международного образца в электронной форме.

- Получается, электронная товарно-транспортная накладная CMR заменит бумажные носители?

- Электронная товарно-транспортная накладная является альтернативой CMR, составленного в бумажном виде, и не предполагает аннулирования CMR, составленного в бумажном виде. Применение e-CMR имеет такие преимущества, как обмен информацией между сторонами в режиме реального времени, экономия ресурсов, упрощение документооборота и обеспечение точности вводимых данных.

Следует отметить, что несмотря на то, что e-CMR вступил в силу в 2011 году, первые международные перевозки грузов автомобильным транспортом с его помощью были осуществлены между Испанией и Францией в январе 2017 года. В настоящее время к этому Дополнительному протоколу присоединились 27 стран.

- И какими привилегиями будет пользоваться Азербайджан, присоединившись к данному протоколу?

- Электронная CMR, которая будет дана в пользование в рамках работ, осуществляемых в направлении цифровизации услуг, оказываемых по направлениям деятельности Азербайджанского агентства наземного транспорта, а также обеспечения цифровой трансформации отрасли, имеет ряд преимуществ. Так, электронная товарно-транспортная накладная служит увеличению и расширению потенциала транзитных перевозок, упрощению импортно-экспортных операций.

E-CMR также способствует увеличению доли перевозчиков и экспортеров на международном рынке, ускорению таможенных операций, точному и прозрачному контролю и отчетности. Присоединение Азербайджана к Дополнительному протоколу создаст условия для использования национальными перевозчиками электронной товарно-транспортной накладной, будет способствовать повышению их конкурентоспособности на международных рынках.

- Решением Кабмина утверждены «Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом». Каково значение этих правил как регулирующего механизма для перевозчиков?

- Это достаточно продвинутый документ. Он был создан после того, как были изучены аналогичные документы других стран, в частности, «Хартия качества международных автомобильных грузовых перевозок в системе многосторонней квоты ЕКМТ». И документ, в принципе, связан с духом Хартии качества. Основной целью документа является улучшение качества перевозок, повышение уровня знаний и навыков операторов и водителей. В результате применения правил допуска на рынке будет создана более справедливая среда для конкуренции, появятся более профессиональные перевозчики со своими техническими базами. То есть появятся предприятия, имеющие достаточно долгую историю работы на международных рынках, которые смогут серьезно конкурировать с иностранными перевозчиками, производить реинвестиции, обновлять свой подвижной состав, а также инвестировать в человеческий капитал.

- Каков процесс выдачи разрешений на такие перевозки?

- Определены документы, которые должны быть предоставлены перевозчиками. Это документ об их финансовом состоянии, выписка из государственного реестра перевозчика как юридического лица, сведения об автомобильном транспорте, предназначенном для использования в международных перевозках, информация о водителях и их профессионализме, сведения о наличии карточек цифровых тахографов у водителей и другие. Процесс разрешения будет производиться в электронном виде. Перевозчик в электронной виде предоставляет документы и в такой же форме получает доступ к рынку.

- Как будет определяться профессионализм водителей, участвующих в международных пассажирских и грузовых перевозках?

- В первую очередь, это, конечно же, наличие прав на вождение. На следующем этапе это обладание знаниями, которые охватывают международное законодательство по международным перевозкам, ту самую Конвенцию CMR, конвенции в таможенной области, правила загрузки и выгрузки, проведение первой медицинской помощи при ДТП. Правительством утверждена достаточно продвинутая программа обучения водителей и операторов. Нами подготовлены соответствующие учебные материалы, а также созданы технические и технологические условия для проведения обучения. Процессом обучения занимаются преподаватели и доценты ведущих вузов страны. На сегодняшний день более 800 водителей уже прошли обучение. В целом планируется обучить свыше 7500 водителей.