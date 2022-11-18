Отступление российских войск из Херсона дало РФ возможность перебросить 20 тысяч военных, чтобы усилить свои группировки на других направлениях фронта. Часть из них отправили на восток Донецкой области.

The Wall Street Journal пишет, что Украина готовится к новому наступлению именно там, поскольку выведенные из Херсона российские войска присоединятся к недавно мобилизованным россиянам. Кроме того, они увеличили интенсивность атак на том направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за 18 ноября зафиксировано около 100 российских обстрелов в Донецкой области, отмечает американское издание.

По мнению военных аналитиков, командующий "спецоперацией" в Украине генерал Сергей Суровикин будет находиться под давлением. От него будут требовать результатов в Донбассе после отступления из Херсона, а также создания новых оборонительных позиций на восточном берегу Днепра.