Глава Пентагона о «впечатляющем вооружении» России: «Война – это не только оружие»
У России «огромная армия и впечатляющее вооружение», считает министр обороны США Ллойд Остин, слова которого приводят российские СМИ.
Но, по его мнению, это не помогло РФ «одержать победу» в Украине, потому что «война – это не только оружие».
«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Но это не помогло им одержать победу в завоевательной и жестокой кампании. Причина проста. Видите ли, война – это не только оружие», - сказал Остин на конференции в Канаде.