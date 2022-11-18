Глава Пентагона о «впечатляющем вооружении» России: «Война – это не только оружие»

У России «огромная армия и впечатляющее вооружение», считает министр обороны США Ллойд Остин, слова которого приводят российские СМИ.

Но, по его мнению, это не помогло РФ «одержать победу» в Украине, потому что «война – это не только оружие».

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Но это не помогло им одержать победу в завоевательной и жестокой кампании. Причина проста. Видите ли, война – это не только оружие», - сказал Остин на конференции в Канаде.