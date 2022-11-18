Сионистская организация Америки: посольство Азербайджана должно быть открыто в Иерусалиме

В заявлении организации говорится: «Было объявлено, что Азербайджан откроет посольство в Израиле. Новое посольство будет в Тель-Авиве, где у Азербайджана уже есть представительство по вопросам туризма и торговли...».

Сионистская организация Америки (ZOA) прокомментировала заявление Азербайджана об открытии посольства в Израиле, призвав Баку открыть свое посольство в Иерусалиме . Об этом сообщает израильский Канал 7.

По словам Морта Кляйна, национального президента Сионистской организации Америки: «ZOA приветствует новое посольство Азербайджана в Израиле, хотя оно должно быть в Иерусалиме, вечной столице Израиля, где расположены посольства США и других стран».

Дэвид Шон, председатель правления ZOA и соучредитель Центра права и справедливости ZOA, заметил: «Израиль и Азербайджан являются целями Ирана, который сеет насилие и нестабильность на Ближнем Востоке».

«Многие мусульманские государства в регионе теперь понимают, что Израиль является для них положительным фактором, и противодействие Ирану является важным фактором в улучшении отношений между Израилем и его соседями, включая Авраамские соглашения, а теперь происходит положительное развитие», - добавил Шон.