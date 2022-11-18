И все это в один день

Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:00

Сегодня ни для кого не секрет, что геополитическая ситуация способствует дальнейшему сближению экономических отношений России с Азербайджаном. Но даже с учетом этого фактора динамика и интенсивность событий только одного, вчерашнего дня, связанных с нашим северным соседом, по-настоящему удивляет… В течение одного дня президент России Владимир Путин имел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вел переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а на следующий день и с президентом Ильхамом Алиевым, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой встречался с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а заместитель министра транспорта России Валентин Иванов сделал важное заявление по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг», задержки со строительством которого вызывают в Баку серьезные нарекания.

Судя по официальной информации о телефонном разговоре лидеров России и Азербайджана, «стороны обсудили вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах». Но и за этой лаконичностью отчетливо просматривается растущая значимость Азербайджана для российской экономики, испытывающей под западными санкциями небывалые трудности. И еще один важный нюанс: буквально за несколько часов до звонка российского президента было предано гласности критическое замечание Ильхама Алиева в адрес Москвы, содержавшее резкий отказ Азербайджана вести какие-либо переговоры со свежеиспеченным жителем Карабаха, российским бизнесменом Рубеном Варданяном. В ходе встречи главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с Михаилом Швыдким специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, а также выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

А в ходе форума «Транспортная неделя-2022» российская сторона вновь подняла тему строительства участка железнодорожной ветки Решт – Астара в Иране, являющегося частью международного транспортного коридора «Север – Юг». Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что сегодня Москва, Баку и Тегеран рассматривают сразу три варианта реализации строительства этой чрезмерно затянувшейся железной дороги, о чем haqqin.az расскажет вскоре более подробно. Казалось бы, перечислены совершенно разные, никак не увязанные между собой переговоры, встречи и заявления. Но это только на первый взгляд. Визит в Баку премьер-министра Михаила Мишустина, который принял участие в работе XI российско-азербайджанского межрегионального форума, а также последовавшие затем заявления представителей делегации России показали, что их связывала экономическая тематика, а точнее, проблема транспортных развязок. Так, на встречах Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития взаимной торговли и грузооборота.

В частности, Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом торгового оборота с Россией, отметил наличие больших возможностей в сфере грузоперевозок и заверил премьер-министра России, что сотрудничество в этой сфере будет наращиваться как на двусторонней основе, так и с привлечением стран-соседей. В частности, глава государства отметил, что укрепление потенциала транспортных коридоров и, в первую очередь, МТК «Север – Юг», является интересом всех стран, поскольку для каждой из них оно откроет дополнительные перспективы. В свою очередь, Михаил Мишустин назвал транспортно-транзитную сферу «ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества», выделив при этом стратегическое значение МТК «Север – Юг». При этом премьер-министр России подчеркнул, что имеет в виду, прежде всего, создание в рамках этого транспортного коридора железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры.