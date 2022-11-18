Какие указания Сабухи Салимов получал от иранской разведки?

Судя по материалам следствия, именно Эльчин Манафов связал подсудимого с сотрудниками КСИР, когда Сабухи Салимов отправился в Иран, где ему должны были сделать операцию на сердце. Подсудимый подтвердил это как в ходе предварительного следствия, так и на суде.

(Важно напомнить, что Эльчин Манафов был первым заместителем председателя Исламской партии, а после ареста Гаджи Мовсума Самедова возглавил ее. Что же касается подсудимого, то он был личным водителем Манафова – ред.).

На очередном судебном заседании по уголовному делу Сабухи Салимова, обвиняемого в незаконных связях со спецслужбами Ирана, была заслушана аудиозапись телефонного разговора обвиняемого с Эльчином Манафовым, родственником председателя Исламской партии Азербайджана Гаджи Мовсума Самедова.

Из аудиозаписи телефонного разговора следует, что Салимов рассказал Манафову о своей встрече в Иране с офицерами КСИР, о помощи, предложенной ими в связи с операцией на сердце, а также передал Манафову их указания.

«Есть вещи, которые должен знать только ты и никто другой, - ответил на это Эльчин Манафов. - Я должен кое-что организовать, в партии должен быть наш отряд. Можно назвать его «Комитетом помощи арестованным братьям». Знать друг друга члены этого отряда не должны. Необходимо провести расследование внутри партии и выяснить, кто работает на правительство».

В этом разговоре Салимов также рассказал Манафову, что офицеры КСИР призвали его быть осторожным при разговорах по мобильным телефонам, которые могут прослушиваться.

По словам судьи, следствие располагает множеством подобных аудиозаписей.

Суд продолжится 22 ноября.

Согласно тексту обвинительного заключения, подсудимый Сабухи Салимов неоднократно выезжал в Иран, где встречался с сотрудниками местных спецслужб и брал у них деньги. Сотрудники КСИР поручали Салимову различные задания, в том числе проведение акции протеста перед зданием посольства Израиля в Баку, в ходе которой он должен был сжечь флаг Еврейского государства.

Сабухи Салимов предъявленные ему обвинения отрицает, заявляя, что инкриминируемые ему деяния совершал не по указанию спецслужб Ирана, а в силу своих религиозных убеждений.

ДЛЯ СПРАВКИ. Исламская партия Азербайджана была основана в поселке Нардаран в 1991 году и прошла государственную регистрацию в 1992-м. После ареста ее председателя Гаджи Аликрама регистрацию партии аннулировал Верховный суд.

Мовсум Самедов, избранный председателем партии в 2007 году, был обвинен в шпионаже в пользу Ирана и приговорен в 2011 году к двенадцати годам лишения свободы.

В настоящее время Исламскую партию Азербайджана возглавляет Гаджи Эльчин Манафов.