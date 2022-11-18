Грузия сокращает экспорт картофеля в Азербайджан. Подорожание на 30%

В настоящее время килограмм картофеля в грузинских магазинах стоит в среднем 2,20-2,50 лари (1 лари = 0,63 маната).

В ходе предстоящей зимы, Грузия может сократить объемы экспорта картофеля в Азербайджан, Россию и Армению. Как сообщает портал EastFruit, причиной стало снижение производства этой культуры, вызванное непрекращающимися дождями и градом, а также проблемами с ирригацией в некоторых регионах Грузии, повлиявшими на урожайность в весенние и летние месяцы.

В прошлом году Азербайджан был основным импортером грузинского картофеля. Из 4.253 тонн картофеля (надо проверить эту цифру, слишком маленькая), экспортированных Грузией в семнадцать стран, примерно половина пришлась на Азербайджан. В то же время, резко снизилась урожайность в Украине и Иране, где Азербайджан также закупает этот продукт. Таким образом, сокращение объема экспорта грузинского картофеля может привести в зимние месяцы к значительному росту цен на один из основных видов продовольствия в нашей стране.

Ситуацию усугубляет и то, что в этом году в основных картофелеводческих районах Азербайджана, в том числе, в Кедабеке, из-за неблагоприятных погодных условий и проблем с ирригацией также резко упала урожайность.

Как стало известно haqqin.az, в последние дни посредники закупают картофель у фермеров Западного региона Азербайджана по 1,2 маната за килограмм (на бакинских рынках местный продукт стоит от 1,5 маната и выше). При этом сообщается, что цены на картофель будут продолжать расти.

Фарман Абдуллаев, фермер из села Союдлу Кедабекского района, рассказал нам, что минувшее лето выдалось засушливым и наблюдались проблемы с поливной водой. В результате, некоторые фермеры не смогли собрать и десяти процентов урожая.

«Положение картофелеводов не из лучших, - жалуется Абдуллаев. -Удобрения подорожали, вода для полива и вовсе дефицит. Те, кто побогаче, хранят продукт в холодильниках, чтобы зимой продать его подороже».

В непростом положении оказались и фермеры из окрестных сел. Один из них рассказал, что картофель, который продается на рынках Баку под видом популярного кедабекского, на самом деле импортируется из Грузии - в самом Кедабеке нынешний год выдался неурожайным.

«Худшего урожая на моей памяти никогда не было», — разводит руками один из местных жителей.

Осман Гулиев, фермер из села Мискинли Кедабекского района, сказал, что помимо дефицита воды на урожайность картофеля повлияли также болезни.

Эту информацию опровергает Асиф Нагиев, директор Кедабекского государственного центра аграрного развития, заявивший, что на самом деле проблем с выращиванием картофеля нет. По словам Нагиева, предприимчивые фермеры сознательно придерживают свою продукцию на складах, чтобы продавать ее зимой по более выгодным для себя ценам. При этом Асиф Нагиев привел конкретные цифры, опровергающие разговоры о низком урожае.

«В этом году с 9.734 гектаров посевных площадей в Кедабекском районе было собрано 124.000 тонн картофеля, - заявил директор Кедабекского государственного центра аграрного развития. - И ежедневно на бакинские рынки отправляются десятки тонн продукта».

В селе Айюблу Товузского района большая часть населения зарабатывает на жизнь выращиванием картофеля. Здесь фермеры говорят, что в селе не было проблем с ирригацией, а потому урожайность была хорошей. В настоящее время килограмм картофеля здесь стоит не больше 0,9-1 манат за килограмм.