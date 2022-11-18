В Грузии распространяется «гонконгский грипп»

В Грузии растет число заболеваний гриппом, в этом году большинство случаев - так называемый «гонконгский грипп», сообщил местным СМИ медицинский директор центральной детской больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.

По его словам, в стране циркулирует вирус H3N2, также есть случаи распространения H1N1.

«Распространение гриппа в этом году в Грузии началось очень рано», - отметил Чхаидзе.

Пик заболеваемости гриппом врачи ждут в декабре-январе одновременно с распространением штамма коронавируса «омикрон». Врачи предупреждают, что схема лечения гриппа и коронавируса разная, поэтому важна диагностика с самого начала.

По прогнозам, течение гриппа в этом году в большинстве случаев может проходить более сложно, чем при заболевании омикроном, особенно у маленьких детей.