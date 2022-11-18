The Washington Post: Зеленский манипулирует Западом

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», - говорится в статье.

По мнению автора статьи, администрация президента США Джо Байдена находит баланс между военной помощью Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».

В конце материала Игнатиус призвал Байдена «защищать США и не допустить сползания к ядерному конфликту».