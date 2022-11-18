Маск разблокировал аккаунт Трампа
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, сообщил, что решил восстановить в соцсети аккаунт Дональда Трампа, пишут зарубежные СМИ.
Вернуться в сообщество бывшему президенту США позволили результаты опроса: большинство участников высказались за его присутствие.
«Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei (Глас народа - глас божий)», - так Маск прокомментировал это решение.
Тем временем пользователи соцсети сообщили, что аккаунт Трампа в Twitter уже разблокирован.