Тайвань поможет Украине против иранских дронов
Украине планируют передать 1000 противодронных пушек тайваньского производства DronesVision ADS, они используются для обнаружения и уничтожения дронов противника, сообщает пресс-служба Международного благотворительного фонда «София-Киевская».
«Применение противодронных пушек позволит сразу ликвидировать вражеские российские дроны, когда те будут попадать в зону действия пушек, которая составляет 2000 метров. Предполагается, что противодронные пушки будут применяться в зоне боевых действий, возле объектов критической инфраструктуры и охраны украинских городов», - сказано в сообщении.
Одна пушка имеет вес 5,5 кг.