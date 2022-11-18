Байден празднует юбилей

Президенту США Джо Байдену в воскресенье, 20 ноября, исполняется 80 лет. Представители пресс-службы Белого дома рассказали, что он отметит юбилей в семейном кругу с супругой Джилл и близкими родственниками.

Несмотря на то, что у главы государства столь значимый юбилей, который еще ни разу не отмечался в стенах Белого дома в истории США, устраивать громкие празднества в администрации не намерены.

46-й американский президент на своем посту с 20 января 2021 года. Кресло сенатора от штата Делавэр он занимал в период с 1973 по 2009 годы. После этого нынешний американский президент являлся вице-президентом при Бараке Обаме.