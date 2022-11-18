Офис Зеленского: Россия не предлагала нам перемирия

Кремль не предлагал Украине «краткосрочного перемирия», о котором упоминал Владимир Зеленский, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет Politico.

«Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», - сказал Ермак.

В пятницу Зеленский заявил, что Россия ищет «краткосрочного перемирия», чтобы восполнить свои силы и перегруппироваться.

По данным издания, не столько Россия, сколько «высокопоставленные официальные лица США и Европы подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта, начатого Россией».